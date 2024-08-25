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TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıldönümüne Özel Yayınlar Hazırladı

TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı için çeşitli özel yayınlar gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:11
TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıldönümüne Özel Yayınlar Hazırladı

TRT'den Malazgirt Zaferi'ne Özel Yayın Akışı

TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü şerefine özel içerikler ve yayınlar hazırladı.

Özel Filmler ve Belgeseller

Yarın ekranlara gelecek olan "Tozkoparan İskender" dizisinin Malazgirt Zaferi'ne özel bölümü "Tozkoparan İskender: 1071", saat 14.15'te izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" isimli film ise saat 20.00'de TRT 1 kanalında yayınlanacak.

Canlı Yayın ve Belgesel Programları

TRT Haber, saat 11.00'de "Malazgirt Zaferi 953. Yıl Dönümü Özel Yayını" ile canlı olarak izleyicilere ulaşacak. Ayrıca, TRT Belgesel, "Savaşın Efsaneleri" programında Malazgirt Zaferi’nin tarihini işleyecek ve bölümü yarın akşam saat 20.35'te izleyicilerle paylaşacak.

Tarih Söyleşileri ve Çocuk İçerikleri

Tarih Söyleşileri programında saygın akademisyenler Malazgirt Zaferi’ni masaya yatıracak. Bu özel bölüm yarın saat 20.00'de TRT 2'de yayınlanacak. Ayrıca, "Rafadan Tayfa" çizgi filmi de Malazgirt Zaferi ile ilgili özel bir bölüm yayınlayacak, bu bölüm 15.30 ve 19.20'de TRT Çocuk'da yer alacak.

Radyo Yayınları ve Dijital Etkinlikler

TRT Radyoları, Malazgirt Zaferi'nin anma etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar sunacak. "26 Ağustos: Bir Tarih, İki Zafer" isimli program, saat 12.05'te dinleyicilerle buluşacak. Ayrıca, dijital bilgi yarışması "Bil Bakalım"da, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt Savaşı ile ilgili bir etkinlik düzenlenecek.

Sonuç

TRT, bu özel yıl dönümünde, Malazgirt Zaferi'nin önemini kutlamak ve hatırlatmak amacıyla çeşitli platformlarda zengin içerikler sunuyor.

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