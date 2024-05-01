TRT'nin 60. Yılında Genel Müdür Sobacı: "Başarılarla dolu bir geçmiş, yenilikçi bir vizyon"

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin 60. yıl gala programında yaptığı konuşmada, kurumun başarılarla dolu geçmişine ve yenilikçi vizyonuna vurgu yaptı.



Sobacı, Türkiye'nin liderliğinde gerçekleşen atılımları ve ülkenin ortaya koyduğu vizyonu, TRT'nin farklı dillerde ve lehçelerde yayınlar yaparak 7 kıtaya ulaştırdığını belirtti. TRT'nin dünya genelinde ana dillerde yayın yapan önemli bir kuruluş haline geldiğini vurgulayan Sobacı, kurumun saygın bir konuma sahip olduğunu ifade etti.