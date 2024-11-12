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TRT'nin 'Sen Türkülerini Söyle' Yarışmasının Dördüncü Sezonu Başlıyor

Müzikseverlerin gözdesi 'Sen Türkülerini Söyle', dördüncü sezonuyla yarın akşam TRT 1'de başlıyor. 100 bin lira ödül için yarışacaklar.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:35
TRT'nin 'Sen Türkülerini Söyle' Yarışmasının Dördüncü Sezonu Başlıyor

TRT'nin Yeni Sezonunda Heyecan Doruğa Çıkıyor

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği, TRT'nin yarışma programı 'Sen Türkülerini Söyle', dördüncü sezonuyla yarın akşam saat 20.00’de TRT 1'de başlayacak. Bu sezon, halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla sunuculuğunda gerçekleşecek.

Jüri ve Yarışma Detayları

Amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık olan yarışmanın jürisinde ünlü halk müziği sanatçıları Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alacak. Yarışmacılar, jüri karşısında türkü seslendirecek ve gecenin birincisi olup 750 bin lira ödüllü 'Süper Final'de yarışmaya hak kazanabilmek için performans sergileyecekler.

Yarışmada Katılımcıların Hedefi

Yeni sezonun her bölümünde katılımcılar, jüriden 10 tam puan alabilmek ve gecenin ödülü olan 100 bin lirayı kazanarak birinci olmak için mücadele edecekler. Yarışmacılar ayrıca Türkiye'nin çeşitli yörelerinden sevilen eserleri türküseverlerin beğenisine sunacak. Aşık Veysel’den Neşet Ertaş’a birçok ustanın eserlerinin seslendirileceği yarışma programı, 10 bölümden oluşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği, TRT'nin yarışma programı "Sen Türkülerini Söyle", dördüncü...

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği, TRT'nin yarışma programı "Sen Türkülerini Söyle", dördüncü sezonuyla yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak. Sunuculuğunu halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla'nın yaptığı, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık olan "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasının jürisinde halk müziği sanatçıları Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alacak.

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği, TRT'nin yarışma programı "Sen Türkülerini Söyle", dördüncü...

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği, TRT'nin yarışma programı "Sen Türkülerini Söyle", dördüncü sezonuyla yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak. Sunuculuğunu halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla'nın yaptığı, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık olan "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasının jürisinde halk müziği sanatçıları Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alacak.

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