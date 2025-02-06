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TRT Ortak Yapımı 'Karayazı' Kısa Filminin Çekimleri Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli 'Karayazı' kısa filminin çekimleri, Erzurum'un Tekman ilçesinde başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:42
TRT Ortak Yapımı 'Karayazı' Kısa Filminin Çekimleri Tamamlandı

'Karayazı' Kısa Filmi Çekimleri Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli, TRT ortak yapımı "Karayazı" kısa filminin çekimleri, Erzurum'un Tekman ilçesinde sona erdi.

İstanbul Sinema Evi'nden (İSE) yapılan açıklamada, Tekman Kaymakamlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği filmin yazarlığını ve yönetmenliğini Ahmet Duvar üstlendi.

İSE yapımı olan bu kısa filmin yapımcılığını Abdulhamit Güler ve İclal Havva Köprücü gerçekleştirirken, Ahmet Duvar'ın açıklamalarına yer verildi. Duvar, çekimlerin zorlu kış koşulları altında gerçekleştiğini ve başrol oyuncusu ile birlikte bu süreçte büyük bir mücadele verdiklerini belirtti.

Kışın toprağın donmasından ötürü Erzurum'da mezarların erken kazıldığını vurgulayan Duvar, bu durumun filmin ana hikayesini oluşturduğunu ifade etti.

Yapımcı Abdulhamit Güler, "Karayazı"nın zor şartlar altında çekildiğini, yerel yönetim ve Tekman'ın Toptepe köyü sakinlerinin büyük destek verdiğini dile getirerek, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek'e teşekkür etti.

Filmin başrolünde Süleyman Kadim Kabaali yer alırken, oyuncu kadrosunda Gürkan Korkmaz, Mert Can Sevimli, Suat Çakır ve Efsanur Polat gibi isimler bulunuyor. Görüntü yönetmenliği görevini Ethem Günhan, yardımcı yönetmenliği Merve Özgez ve sanat yönetmenliği ise Zehra Demir üstlendi.

Erzurum'un sert kış şartlarında yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi ele alan "Karayazı", donmuş topraklar altında mezar kazmanın imkansız hale geldiği bir köyde, iki cenaze ve bir mezarın yarattığı çatışmayı konu alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, TRT ortak yapımı "Karayazı"...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, TRT ortak yapımı "Karayazı" kısa filminin çekimleri Erzurum'un Tekman ilçesinde tamamlandı. Tekman Kaymakamlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği filmi, Ahmet Duvar yazıp, yönetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, TRT ortak yapımı "Karayazı"...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, TRT ortak yapımı "Karayazı" kısa filminin çekimleri Erzurum'un Tekman ilçesinde tamamlandı. Tekman Kaymakamlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği filmi, Ahmet Duvar yazıp, yönetti.

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