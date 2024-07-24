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TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Ordu'da Başlıyor

TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’nin 6.sı, Ordu Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:52
TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Ordu'da Başlıyor

TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin 6.sı Ordu'da

TRT'nin düzenlemiş olduğu "Sanatçıları Şehir Konserleri" serisinin altıncısı, yarın akşam 21.15'te Ordu'da gerçekleştirilecek.

TRT'den alınan bilgilere göre, bu konser organizasyonu, milli kültürün yaşatılmasına ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, TRT’nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenmektedir. Etkinlik, Atatürk Parkı'nda sahnelenecek.

Konser Detayları

Konserde, Şef Mustafa Acar yönetiminde; Ethem Kaya, Seda Gökkadar, Dünya Tekin, Nusret Yılmaz, Ahmet Tuzlu, Dilek Özkan Emiroğlu, Özlem Üngör ve Ali Suat Erdil gibi başarılı sanatçılar sahne alacak. Bu halka açık konser, TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezonun ilki 16 Mayıs tarihinde Erzurum'da gerçekleşmişti. Ordu'dan sonra, konserler Türkiye'nin farklı şehirlerinde devam edecektir.

Diğer Etkinlikler

Etkinlik çerçevesinde, TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları bünyesindeki Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları, müzikseverlerle buluşacak.

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