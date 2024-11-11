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TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Asylum'un Çekimleri Başladı

TRT'nin dijital platformu tabii, distopik drama 'Asylum'un çekimlerine başladı. Dizi, mültecilerin yaşadığı sorunları ele alıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:52
TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Asylum'un Çekimleri Başladı

TRT Tabii’nin Yeni Orijinal Dizisi 'Asylum'

TRT'nin dijital platformu tabii, merakla beklenen orijinal dizisi 'Asylum''un çekimlerine başladı. Dizi, distopik drama türünde olup, mültecilerin karşılaştığı zorlukları ve adaletsizlikleri derinlemesine ele alacak.

Dizinin Hikayesi

'Asylum', savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini izleyicilere sunacak. Yapım, yakında tabii ekranlarında yerini alacak.

Oyuncular ve Kadro

Dizinin başrollerinde Uğur Aslan, Berkay Çınar, Ada Erma, Gönül Ada Nagi, Zamire Zeynep ve Baran Akbulut yer alıyor. Senaryosu Ümit Cihan Canpolat tarafından yazılan dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Uzunoğlu oturuyor. Ozan Uzunoğlu, önceki projeleri Şebeke, Çırak ve Nefes: Yer Eksi İki ile tanınıyor.

Özet

Dizinin kısaca konusu şöyle: "Yeni bir gelecek hayaliyle yola çıkan bir aile, kendisini dış dünyadan izole edilmiş bir adada tutsak halde bulur. Bu gizemli adaya farklı ülkelerden mülteciler getirilmekte ve ölümcül yarışmalara katılmaya zorlanan bu mülteciler, hayatta kalmak ve bu adadan kurtulmak için büyük bir mücadele vermektedir."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Asylum"un çekimleri başladı. TRT'den...

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Asylum"un çekimleri başladı. TRT'den yapılan açıklamaya göre, distopik drama türündeki dizi, mültecilerin yaşadığı sorunları, baskıyı ve adaletsizlikleri farklı bir çerçeveden anlatıyor.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Asylum"un çekimleri başladı. TRT'den...

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Asylum"un çekimleri başladı. TRT'den yapılan açıklamaya göre, distopik drama türündeki dizi, mültecilerin yaşadığı sorunları, baskıyı ve adaletsizlikleri farklı bir çerçeveden anlatıyor.

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