TRT World Forum 2024 İstanbul'da Başladı

TRT World Forum 2024 İle Yeni Fırsatlar Kapıda

TRT'nin bu yıl 8.'sini düzenlediği TRT World Forum 2024, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla İstanbul’da başladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bu uluslararası forum, Türkiye'nin medya alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor.

Açılışta Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da önemli mesajlar verdiler. 30'dan fazla ülkeden 150'ye yakın yerli ve yabancı konuşmacının katıldığı forum, 2 gün boyunca devam edecek.

Küresel Sorunlar Masada

Katılımcılar, program boyunca açık oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarında küresel gündemin öncelikli meselelerini masaya yatırarak çözüm odaklı öneriler geliştirmeyi hedefliyor. Forumda, Orta Doğu ve Gazze, Türkiye, Afrika, Rusya-Ukrayna, politika ve diplomasi, jeopolitik, savaş ve güvenlik, iklim ve enerji, teknoloji, medya ve yayıncılık, uluslararası hukuk ve ekonomi gibi kritik konular ele alınacak.

Medya Sektörünün En Büyüğü

İlk kez 2017'de düzenlenen TRT World Forum, bugüne kadar 61 açık oturum ve 67 yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda toplamda 767 konuşmacı ve binlerce katılımcı ağırlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.