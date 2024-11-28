TRT World Forum 2024, İstanbul'da Başlıyor: Küresel Krisler Ele Alınıyor

TRT World Forum 2024 Yarın Başlıyor

TRT tarafından düzenlenen TRT World Forum, 29-30 Kasım'da İstanbul'da "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla gerçekleştiriliyor. Forum, dünyada yaşanan zulümlere maruz kalanların seslerini duyurmayı hedefliyor.

Global Sürdürülebilirlik İçin Tartışma Platformu

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, forumun başlıca amacının daha yaşanabilir ve adil bir dünya için fikir alışverişi yapmak olduğunu ifade etti. Sobacı, TRT World Forum'un sadece bir tartışma platformu değil, aynı zamanda uluslararası sorunlara somut çözümlerin tartışıldığı bir zemin olduğunu vurguladı.

Adaletsiz Küresel Sisteme Karşı Duruş

Sobacı, forumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" ifadesine destek vererek, daha adil bir dünya için tartışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası uzlaşmaların sağlanmasına büyük katkı sunduklarını da ekledi.

Krizler Yüzyılı ve Forum’un Önemi

Sobacı, günümüzdeki siyasi krizler, iklim değişikliği ve ekonomik daralmaların birleşiminden meydana gelen zorluklara dikkat çekerek, bu tür krizlerin insanlık için büyük tehditler oluşturduğuna vurgu yaptı. TRT olarak bu dönemlerde sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade etti.

Açık Oturumlarda Küresel Sorunlar Tartışılacak

Forumda, 1500'den fazla katılımcı ve 150'ye yakın konuşmacının, iklim krizi, ekonomi, jeopolitik, teknoloji gibi konuları ele alacağı açık oturumlar planlanıyor. Sobacı, üst düzey katılımcıların yer alacağı yuvarlak masa toplantılarında da önemli tartışmalar yapılacağını belirtti.

Gazze Sorunu ve Türkiye'nin Rolü

Gazze’deki gelişmelerin Forum’un öne çıkan konularından biri olacağını kaydeden Sobacı, Türkiye'nin savunma sanayisinde gelinen noktayı değerlendirecekleri bir yuvarlak masa toplantısının da yapılacağını duyurdu. Bu yılki forumun, insanlığın karşı karşıya olduğu büyük sorunlara dikkat çekmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TRT tarafından organize edilen TRT World Forum, 29-30 Kasım'da, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.