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TRT World Forum'da 'Eko-Rejenerasyonun Gücü' Paneli Gerçekleştirildi

Istanbul’da düzenlenen TRT World Forum'da, eko-rejenerasyonun önemi üzerine etkili bir panel gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 21:29
TRT World Forum'da 'Eko-Rejenerasyonun Gücü' Paneli Gerçekleştirildi

TRT World Forum'da 'Eko-Rejenerasyonun Gücü' Paneli

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla önemli bir etkinlikte daha ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" başlıklı panel, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki kilit oyuncuları bir araya getirdi.

Panelde Öne Çıkan Konuşmalar

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Reagan des Vignes, konuşmacılar arasında Uluslararası İşletmeler Kıdemli Genel Müdürü Bhuwan Shukla, Çevre Savunma Fonu Küresel İklim İşbirliği Müdürü Christopher Dekki, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Türkiye Ülke Ofisi Temsilcisi Stephen John Cahill ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Oktay Tanrısever yer aldı.

Shukla, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın yolunun biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunmasından geçtiğini vurgulayarak, "Yerel toplulukları karar alma süreçlerine daha fazla dahil etmeliyiz. Bu, gezegeni kurtarabilecek girişimlerin en önemli parçası." ifadesini kullandı.

Dekki, zararlı metan gazının çevresel etkilerini azaltmak için ABD'li şirketlerle iş birliği yaptıklarını belirterek, "Metan, karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir sera gazı." dedi. Ayrıca, metan sızıntılarını tespit edecek yeni bir uydu sisteminin başarıyla uzaya fırlatıldığını açıkladı.

Cahill, BM’nin küresel gıda fiyatlarındaki artışla ilgili endişelerini dile getirerek, "Gıda fiyatlarının yükselmesi, bizlere daha fazla kaynak gerektiriyor. Gazze'deki duruma da dikkat çekerek, Türkiye'den gıda taşımalarının devam etmesi gerektiğini vurguladı."

Prof. Tanrısever, Türkiye'deki tarım politikalarının çevre dostu hale getirildiğini ve iklim değişikliğiyle mücadelede nükleer enerjinin önemine dikkat çekti. Güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması gerektiğini belirtti.

Bu panel, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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