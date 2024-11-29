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TRT World Forum'da 'Türkiye'nin Önündeki Yol' Paneli Düzenlendi

TRT World Forum'da 'Türkiye'nin Önündeki Yol' paneli, uluslararası ilişkiler ve kriz yönetimi üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:14
TRT World Forum'da 'Türkiye'nin Önündeki Yol' Paneli Düzenlendi

TRT World Forum'da 'Türkiye'nin Önündeki Yol' Paneli Düzenlendi

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlediği TRT World Forum etkinliğinde, "Türkiye'nin Önündeki Yol: Diyaloğu Teşvik Etmek ve Küresel Krizleri Kontrol Altına Almak" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde Kimler Konuştu?

Moderatörlüğünü TRT World sunucusu Alican Ayanlar'ın üstlendiği panele, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Uluslararası İşler Enstitüsü (IAI) Direktörü Nathalie Tocci, ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Matthew Bryza ve eski Portekiz Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçaes katıldı.

Türkiye'nin Rolü ve Diplomasi Çabaları

Duran, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, barış inşası çabalarında ve diplomatik inisiyatiflerde giderek daha aktif bir rol oynamaktadır. Bunun başlıca nedeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yıldaki güçlü liderliği ve ön alıcı diplomasisidir." dedi. Erdoğan'ın dünya liderleriyle etkileşimde bulunduğunu ifade eden Duran, bu etkileşimin, Türkiye’yi sorunların barışçıl çözümü noktasında güvenilir bir lider konumuna getirdiğini belirtti.

Duran ayrıca, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) sistemini eleştirerek, dünya sisteminin reform sürecine yönelik Erdoğan'ın çağrılarının altını çizdi. Komşu ülkelerde istikrar ve güvenlik sağlama çabalarına da vurgu yapan Duran, "Türkiye, çevresindeki bölgelerde, bölgesel sahiplenmenin en üst seviyelerini görmek istiyor." dedi.

Uluslararası Siyasette Türkiye'nin Yeri

IAI Direktörü Tocci, Türkiye’nin uluslararası siyasetteki gelişmeleri iyi okuyup uyum sağladığını belirtti ve Karadeniz Tahıl Girişimi gibi örneklerle Türkiye'nin üstlendiği ara bulucu rolüne dikkat çekti. Tocci ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin yeniden canlandığına vurgu yaptı.

Denge Politikası ve Diplomatik Girişimler

Eski Büyükelçi Bryza, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamadığını, ancak Ukrayna'nın egemenliğini desteklemeye devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma çabaları da dikkat çekti.

Diyalogun Önemi

Portekizli eski bakan Maçaes, Türkiye'nin batı dünyasının içinde ve dışında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Diyaloğun, sorunların çözümündeki önemine dikkat çekerek, "Rusya ile konuşmanın mümkün olmadığı sonucuna varmak neden bu kadar hızlı oldu?" diye sordu.

Panel, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolü ve kriz yönetimi konusundaki stratejileri üzerine derinlemesine tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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