Trudeau: ABD'nin Gümrük Vergisi 30 Gün Durduruldu

Trudeau'dan Önemli Açıklama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin ülkeye getirdiği %25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurdu. Bu karar, sınır güvenliğini artırma yönünde atılan adımlar çerçevesinde alındı.

Görüşmeler Ve Gelişmeler

Trudeau, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği olumlu görüşmeye dikkat çekti. Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planını hayata geçireceğini belirten Trudeau, sınırı yeni helikopterler, teknoloji ve personel ile güçlendireceklerini aktardı. Ayrıca, fentanil akışını durdurma adına kaynakları artıracaklarını ifade etti.

Yeni Güvenlik Önlemleri

Yaklaşık 10 bin personelin sınırı koruma görevine devam edeceğini söyleyen Trudeau, yeni bir “Fentanil Çarı” atamayı taahhüt etti ve organize suçları terörist olarak listelemeyi planladıklarını açıkladı. Sınırda 7/24 gözetim sağlamak amacıyla “Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü” kurulacağının bilgisini verdi.

Ayrıca, Trudeau, organize suç ve fentanil konusundaki yeni bir istihbarat yönergesini imzaladığını ve bu çalışmanın 200 milyon dolarla destekleneceğini belirtti. Trudeau, “Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak.” ifadelerini kullandı.

Önceki İlgili Düzenlemeler

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatlara %25, Çin'den yapılan ithalatlara ise %10 ek gümrük vergisi uygulanmıştı.