DOLAR
35,97 -0,02%
EURO
37,18 -0,37%
ALTIN
3.254,86 0,02%
BITCOIN
3.647.324,46 -0,1%

Trudeau: ABD'nin Gümrük Vergisi 30 Gün Durduruldu

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 30 gün süreyle durdurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 01:15
Trudeau: ABD'nin Gümrük Vergisi 30 Gün Durduruldu

Trudeau'dan Önemli Açıklama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin ülkeye getirdiği %25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurdu. Bu karar, sınır güvenliğini artırma yönünde atılan adımlar çerçevesinde alındı.

Görüşmeler Ve Gelişmeler

Trudeau, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği olumlu görüşmeye dikkat çekti. Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planını hayata geçireceğini belirten Trudeau, sınırı yeni helikopterler, teknoloji ve personel ile güçlendireceklerini aktardı. Ayrıca, fentanil akışını durdurma adına kaynakları artıracaklarını ifade etti.

Yeni Güvenlik Önlemleri

Yaklaşık 10 bin personelin sınırı koruma görevine devam edeceğini söyleyen Trudeau, yeni bir “Fentanil Çarı” atamayı taahhüt etti ve organize suçları terörist olarak listelemeyi planladıklarını açıkladı. Sınırda 7/24 gözetim sağlamak amacıyla “Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü” kurulacağının bilgisini verdi.

Ayrıca, Trudeau, organize suç ve fentanil konusundaki yeni bir istihbarat yönergesini imzaladığını ve bu çalışmanın 200 milyon dolarla destekleneceğini belirtti. Trudeau, “Birlikte çalışırken, gümrük vergisi tasarısı en az 30 gün süreyle durdurulacak.” ifadelerini kullandı.

Önceki İlgili Düzenlemeler

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatlara %25, Çin'den yapılan ithalatlara ise %10 ek gümrük vergisi uygulanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alıyor!
2
Okay Memiş, MGK Genel Sekreterliği'ne Atandı
3
AB Komisyonu Başkanı: ABD Tarafından Hedef Alınırsak Sert Yanıt Vereceğiz
4
Basın İlan Kurumu'na Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı
5
Malatya Valiliğinden, Yeni Malatya Stadyumu'nda yıpranmış Atatürk posteri açıklaması
6
Trudeau: ABD'nin Gümrük Vergisi 30 Gün Durduruldu
7
Katar, Münbiç'teki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!