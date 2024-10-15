Trudeau'dan Hindistan'a Terör Suçlaması

Trudeau, Hindistan'ı Şiddetle Suçladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesine dair devam eden soruşturmada Hindistan'ı, Kanada topraklarında vatandaşlarına karşı şiddeti desteklemekle suçladı. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerdi.

RCMP'nin Açıklamaları

Trudeau, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamalar ışığında; Hint hükümeti ajanlarının Nijjar'ın öldürülmesi ve diğer yaygın şiddet olaylarında rol oynadığına dikkat çekti. "Bu tür olaylar, kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor," dedi.

Diplomatların Sınır Dışı Edilmesi

Dahası, Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından 6 Hint diplomatı sınır dışı edildi. Sanjay Kumar Verma gibi üst düzey diplomatların da arasında bulunduğu bu kişiler, Nijjar'ın öldürülmesi meselesinde soruşturmalara maruz kaldı. Hindistan ise bu duruma misilleme yaparak karşılıklı diplomatik ilişkileri zedeledi.

Kamu Güvenliği Uyarısı

RCMP Komiseri Mike Duheme, Ottawa'da yaptığı açıklamada, Hint ajanlarını Kanada'daki cinayetler ve diğer şiddet eylemleri ile ilişkilendiren kanıtlara ulaştıklarını belirtti. "Bu bilgilerin, Güney Asya kökenli bireyleri hedef almak için kullanıldığını tespit ettik," dedi.

Nijjar'ın Ölümü ve Sonuçları

Kendi ülkesinde terörist olarak tanımlanan Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da hayatını kaybetti. Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olduğunu iddia edince iki ülke ilişkileri daha da gergin hale geldi. Şu an, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmek zorunda kaldı ve hizmetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.