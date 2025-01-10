Trudeau: Kanada, ABD'nin 51. Eyaleti Olmayacak

Kanada Başbakanı Trudeau, Trump'ın Kanada'nın 51. eyalet olması önerisine yanıt verdi, iki ülke ilişkilerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 02:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 02:28
Trudeau: Kanada, ABD'nin 51. Eyaleti Olmayacak

Trudeau'dan Kesin Yanıt

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki iddialarına karşı net bir yanıt verdi. CNN'de katıldığı programda, Trump'ın kendisine "eyalet valisi" şeklinde hitap etmesi üzerine, "Bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasındaki Temel Konular

Trudeau, iki ülke arasındaki asıl meselelerin gümrük vergileriyle ilgili düzenlemeler olduğunu savundu. Bunun yanı sıra, Amerika'nın Kanada ekonomisine zarar verebilecek bir güç olduğunu ancak ek gümrük vergilerinin Amerikalı tüketicilere de olumsuz etkiler yaratacağını belirtti.

Kanadalıların Gururu

Başbakan, konuşmasında "Kanadalılar Kanadalı olmaktan büyük gurur duyuyor. Kendimizi en kolay tanımlama yollarımızdan biri de Amerikalı olmadığımızdır" dedi. Trudeau, her iki ülkenin birbirine daha fazla destek vererek daha iyi sonuçlar elde edebileceğini vurguladı.

Trump'ın Yorumları

Hatırlatmak gerekirse, Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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