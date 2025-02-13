Trudeau, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Telefonla Tebrik Etti

Trudeau'dan Şara'ya Kutlama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yeni görevine başlaması dolayısıyla Şara'yı tebrik etti. Suriye haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Trudeau, bu önemli görüşmede Kanada'nın Suriye halkının istikrarı ve güvenliğinin sağlanmasına destek vereceğini vurguladı.

Ekonomik Yaptırımlar ve Temsilci Gönderme Planı

Trudeau, ayrıca Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması için çalışmalara devam edildiğini ifade etti ve Suriye'ye bir özel temsilci göndereceğini açıkladı. Bu adım, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkıda bulunabilir.

Şara'nın Memnuniyeti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Trudeau’nun mesajından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şara, Kanada'nın Suriyeli mültecilere sunduğu destek nedeniyle minnettarlığını ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, gelecekteki işbirlikleri için umut verici ifadeler kullandı.