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Trudeau ve Trump Florida'da Bir Araya Geldi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago'da görüşerek ticaret konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:02
Trudeau ve Trump Florida'da Bir Araya Geldi

Trudeau ve Trump Florida'da Görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Görüşme, hem iki liderin ilişkilerini güçlendirmek hem de ticaret meselelerini tartışmak amacıyla düzenlendi.

Akşam Yemeği ve Katılımcılar

The Washington Post'un haberine göre, Trudeau, Mar-a-Lago'da Trump ile birlikte akşam yemeği yemeye katıldı. Bu ziyaret, Trump'ın başkanlık görevini devraldığında Kanada'dan gelen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planını açıklamasının ardından gerçekleştirildi.

Görüşmeye ikilinin eşlerinin yanı sıra North Dakota Valisi Doug Burgum, Mike Waltz, Howard Lutnick ve Dave McCormick de katıldı. Kanada tarafında ise Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc ve Trudeau'nun özel kalem müdürü Katie Telford yer aldı.

Ticaret Politikasının Etkileri

Trump, başkanlık döneminde Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi ve Çin'den gelen ürünlere ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Bu durum, ticaret ilişkilerini güncel konular arasında ön plana çıkardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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