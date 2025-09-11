Trump, 11 Eylül'ün 24. Yılında Pentagon'da Kurbanları Andı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 24. yılında Pentagon'da düzenlenen anma töreninde konuştu. Trump, törende saldırılarda hayatını kaybedenleri andı ve ülkenin artık benzer saldırılarla karşılaşmayacak kadar güçlü olduğunu savundu.

"11 Eylül 2001'i asla unutmayacağımıza dair kutsal yeminimizi yineliyoruz." ifadesini kullanan Trump, saldırılarda yaşamını yitiren kişileri ayrı ayrı andıklarını belirtti.

Konuşmasında, ABD'nin bu tür tehditlere karşı güçlendiğini vurgulayan Trump, kısa süre önce Savunma Bakanlığının adını bu yüzden değiştirdiklerini kaydetti. Trump, "Savaş Bakanlığı çok farklı olacak. Eğer bize saldırırsanız sizi avlayacağız ve size galip geleceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, kendi yönetimi döneminde bu alanda atılan önemli adımlara dikkat çekti ve ülkenin güvenliğinin güçlendiğini yineledi.

11 Eylül 2001'de ne oldu?

ABD finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül 2001 sabahı İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarına uyandı. Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağı kaçırıldı.

Amerikan Airlines'a ait bir uçak, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait diğer bir kaçırılan uçak 17 dakika sonra güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e yapılan saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı. Kaçırılan son uçak ise Pensilvanya kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

Olaylar sonucunda, uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. 11 Eylül saldırıları, ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, internetteki açık kaynaklara göre ABD, 11 Eylül'ün ardından başlattığı "terörle mücadele" politikası kapsamında başta Afganistan ve Irak olmak üzere yürüttüğü savaşlarda yaklaşık 5 trilyon dolar harcadı. Bu süreçte 7 binden fazla ABD askeri, 8 binden fazla ABD ordusu ile çalışan özel firma mensubu ve çoğu Irak ve Afganistan'da bulunan, dünya genelinde 2 milyona yakın sivil yaşamını yitirdi.

