Trump 12 Bağımsız Başmüfettişi Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet bünyesinde görev yapan 12 bağımsız başmüfettişi görevden alarak dikkatleri üzerine çekti. The Washington Post'ta yer alan habere göre, söz konusu başmüfettişler, herhangi bir ön duyuru olmadan işten çıkarıldı.

Etki Alanı Geniş

Gözden çıkarılan başmüfettişler, Savunma, Dışişleri, Ulaştırma, Gazi İşleri, Konut ve Kentsel Gelişim, İçişleri, Enerji, Ticaret ve Tarım Bakanlıkları'nın yanı sıra Çevre Koruma Ajansı, Küçük İşletmeler İdaresi ve Sosyal Güvenlik İdaresi gibi önemli kuruluşlarda da görev yapıyorlardı.

İşten çıkarılan müfettişlerin çoğunun, eski Trump yönetimi sırasında atanan kişiler olduğu dikkatlerden kaçmadı. ABD Kongre Araştırma Merkezi’ne göre, bir başmüfettiş görevden alındığında, başkanın durumu 30 gün öncesinden yazılı olarak Kongre’ye bildirmesi gerektiği bildiriliyor.

Gözler Beyaz Saray’da

Beyaz Saray, bu konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Fakat işten atılan başmüfettişlerden biri, durumu "bir katliam" olarak nitelendirdi ve Trump’ın boşalan pozisyonlara kendi destekçilerini getireceğini ifade etti. Diğer bir müfettiş ise, "Yeni yönetim, bağımsız çalışacak kimseyi bu pozisyonda görmek istemiyor" açıklamasında bulundu.

Eleştiriler Yükseliyor

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başmüfettişler, hükümetin israflarının, dolandırıcılıklarının ve suiistimallerinin kökünü kazımak ile görevlidir. Başkan Trump, kendi gücü üzerindeki denetimleri ortadan kaldırıyor ve yaygın yolsuzluğun önünü açıyor" ifadeleriyle durumu eleştirdi.