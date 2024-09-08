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Trump, 2020 Seçimlerinde Hile Yapanları Yargılatacak

Donald Trump, 2020 seçimlerinde hile yaptığını iddia ettiği kişilerin yargılanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:33
Trump, 2020 Seçimlerinde Hile Yapanları Yargılatacak

Trump'tan Gelişmelerle Dolu Açıklama

2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 2020 seçimleri sırasında hile yaptığı iddia edilen kişilerin 'yargılanacakları' mesajını verdi.

Hile İddiaları ve Yargılama Süreci

Eski ABD Başkanı Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, seçimi kazandığı takdirde hile yapan kişilerin yasaların en ağır şekilde yargılanacağını ifade etti. Trump, bu kişilerin arasında avukatlar, bağışçılar, yasa dışı seçmenler ve seçim görevlilerinin bulunduğunu belirtti.

Seçimlerin Detaylı İncelemesi

Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin titizlikle inceleneceğini vurguladı. 2020 seçimlerine dair hile iddialarını yineleyerek, 2016'daki seçimlerde kendisine verilen oy sayısından daha fazla oy aldığını ve bu sürecin adaletli yönetilmesi gerektiğini savundu.

Sonuç olarak, Trump’ın açıklamaları, seçimlerdeki hile iddialarının yeniden gündeme gelmesine ve yargı süreçlerinin başlamasına neden olabilir.

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