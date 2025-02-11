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Trump, 2028'de Vance'i Halef Olarak Görmüyor

Trump, 2028 başkanlık seçimlerinde JD Vance'i halef olarak düşünmediğini ancak yetenekli bulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:49
Trump, 2028'de Vance'i Halef Olarak Görmüyor

Trump, JD Vance Hakkında Açıklamada Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek olan 2028 başkanlık seçimlerinde Başkan Yardımcısı JD Vance'i "halef olarak görmediğini" dile getirdi.

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, Vance ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Kendisine, “Vance'i halef olarak görüp görmediği” sorulduğunda, Trump, “Hayır, ancak çok yetenekli.” şeklinde yanıt verdi.

Vance'in Siyasi Yolu

Trump, JD Vance’in "harika bir iş çıkarttığını" belirtirken, bu konuda daha fazla yorum yapmanın için “çok erken olduğunu” ifade etti.

JD Vance, Ohio'nun işçi sınıfı bir ailesinde zorlu bir çocukluk geçirdikten sonra deniz piyadesi olarak görev yaptı. Yale Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Vance, 2017'de internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi Paypal'ın kurucusu Peter Thiel'in yardımıyla kendi yatırım şirketini kurdu.

Geçmişte Trump'a karşı sert eleştirilerde bulunmasına rağmen, 2022'de Ohio'dan Cumhuriyetçi Parti'nin senatörü olarak seçilen Vance, Trump ile arasını düzelterek ABD Başkan Yardımcılığına kadar yükselmeyi başardı.

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