Trump: 250 Milyar Sterlinlik Anlaşma İngiltere Bağlarını Güçlendiriyor

Chequers'ta iş dünyasına mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Aylesbury kentindeki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta düzenlenen resepsiyonda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Trump, ABD ile İngiltere arasında imzalanan 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşmasının "birçok anlaşma dalgası yaratacağını" belirterek, bunun iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirdiğini söyledi.

Ekonomik etkiler ve hedefler

Trump, anlaşmanın ABD'li çiftçilere ürünlerini İngiltere'de satma fırsatı sunacağını ve ticari engelleri azaltacağını ifade etti. Ayrıca, anlaşmanın 50 milyar dolardan fazla ekonomik değer yaratacağını, 2500'e kadar meslek oluşturacağını ve 1,5 milyon eve enerji sağlayacağını öne sürdü.

Trump, ABD'nin İngiltere ile her zaman en güçlü, yakın ve güvenilir iş ortağı olmayı hedeflediğini vurguladı: "Bu anlaşma ile Birleşik Krallık ile olan değerli dostluğumuz giderek güçleniyor."

Yapay zekâ ve küresel rekabet

Konuşmasında yapay zekânın önemine de değinen Trump, "Dünyayı ele geçiriyorsunuz" diyerek Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang'ı doğrudan anımsattı: "Jensen, burada ne yaptığını bilmiyorum. Umarım haklısındır. Tek söyleyebileceğim, ikimiz de haklı olduğunu umuyoruz."

Yatırımlar, tarifeler ve vergi düzenlemeleri

Trump, bu yıl ülkesine yapılacak yatırımların miktarının 17 trilyon doları aşacağını ve daha önce hiçbir ülkenin bu seviyeye erişemediğini savundu. Diğer ülkelerin mallarına uygulanan tarifelerden trilyonlarca dolar kazanç elde ettiklerini belirtti.

Ayrıca, başkanlık döneminde firmalara yönelik regülasyonları azaltacaklarını ve yakın zamanda imzaladığı yasa tasarısının ekipman ve fabrikalara yapılan yatırımlar için yüzde 100 gider yazma imkânı sunduğunu, bunun 10 yıl süreceğini söyledi.

Trump, konuşmasını "Çok yakında, ülkenin her yerinde inşa edilen büyük yerleri göreceğiz. Otomobil şirketleri geliyor. Yapay zeka geliyor. Herkes geliyor." ifadeleriyle tamamladı.