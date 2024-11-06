Trump, 47. Başkan Seçildi: Oy Farkı Yaklaşık 5 Milyon

Trump, Harris'i Farkla Geçti

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy almayı başardı. Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklanmış durumda.

Oy Dağılımı ve Sonuçlar

Trump, yaklaşık 71 milyon oy alırken, Harris'in oy sayısı 66 milyon 100 bin olarak kaydedildi. Anketlerin Harris'i önde gösterdiği yönünde beyanlarına rağmen, Trump, 50 eyaletin 27'sinde zafer elde etti. Harris ise 18 eyalet ve Washington DC'de seçimleri kazandı.

Seçim Sistemi ve Delegeler

Trump, salıncak eyaletler arasında bulunan North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin gibi stratejik bölgelerde de başarı gösterdi. Ayrıca Indiana, Kentucky, Florida gibi diğer önemli eyaletlerde de oyların çoğunluğunu aldı. Seçimlerde, her eyalet için belirlenen toplam 538 delege bulunmaktadır ve adayın başkan olması için bu sayının yarısından bir fazlası, yani 270 delegeye ulaşması gerekmektedir.