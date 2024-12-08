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Trump, 6 Ocak Kongre Baskınına İlişkin Hızlı Adım Atacak

Trump, 6 Ocak Kongre baskını sonrası cezalandırılanlara yönelik hızlı adımlar atacağını ve aileleri bir arada tutmayı hedeflediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:57
Trump, 6 Ocak Kongre Baskınına İlişkin Hızlı Adım Atacak

Trump'tan 6 Ocak Kongre Baskını Açıklamaları

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Trump's, baskın sonrası cezalandırılanlarla ilgili "ilk gün" adım atacağını duyurdu.

Trump’ın yaptığı bu açıklama, NBC News tarafından geçen hafta yayımlanan bir röportajda duyuruldu. 6 Ocak Kongre baskınında suçlu bulunanların "çok çirkin bir sisteme" maruz kaldığını ifade eden Trump, bazı mahkumların yıllardır hapiste olduğunu vurguladı.

Çok hızlı bir şekilde hareket edeceğim. İlk gün adım atacağım.” diyen Trump, atacağı adımlarda bazı istisnaların olabileceğini de belirtti. Özellikle, "Biri radikalse ya da deliyse, istisnalar olur," şeklinde konuştu.

Düzensiz Göçmenler Üzerine Görüşler

Trump, düzensiz göçmenler konusunda da sert ifadeler kullandı ve bu sorunun "bitirilmesi gerektiğini" dile getirdi. Doğum yoluyla kazanılan vatandaşlık hakkının sonlandırılması gerektiğini belirten Trump, bunun yasal olarak ülkede bulunmayan ebeveynlerin çocuklarını kapsayacağını ifade etti.

Ülkeden suçluları çıkarmak zorundayız.” diyen Trump, yasa dışı yollarla ülkeye girenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydetti. Önce suçlularla başlayacaklarını belirten Trump, ilerleyen süreçte duruma göre hareket edeceklerinin altını çizdi.

Trump ayrıca, çocukların yasal statüsü bulunmasına rağmen ebeveynlerinin yasa dışı durumda olması halinde aileleri ayırmak istemediğini, bu nedenle tüm aileyi geri göndermek gerektiğini değerlendirdi.

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