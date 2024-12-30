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Trump'a Cinsel Taciz Davasında 5 Milyon Dolar Tazminat Onayı

ABD mahkemesi, Trump'ın cinsel taciz davasında 5 milyon dolar tazminat ödemesini onayladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 21:43
Trump'a Cinsel Taciz Davasında 5 Milyon Dolar Tazminat Onayı

Trump'a Cinsel Taciz Davasında Tazminat Kararı

ABD'de temyiz mahkemesi, eski başkan Donald Trump'ın E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaret davasında jüri tarafından belirlenen 5 milyon dolarlık tazminat kararını onayladı. Mahkeme, davanın yeniden görülmesi talebini de reddetti.

ABD 2. Daire Temyiz Mahkemesi, Trump'ın jüri kararına yaptığı itiraza dair sonuçlarını açıkladı. Temyiz mahkemesi, Trump'ın itiraz ettiği bölge mahkemesinin kararında hata yaptığını gösteren bir delil bulamadığını belirtti. Ayrıca, davanın yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti.

Trump, mahkeme jürisinin Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesi kararının ardından Eylül ayında, yargılama sürecinde hakimin "birçok hata yaptığını" savunarak temyiz başvurusu yapmış ve davanın yeniden görülmesini talep etmişti.

Carroll, Trump'a karşı açtığı diğer bir davada, Trump'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu reddettiği gerekçesiyle 83,3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Tecavüz ve Hakaret Davası Ayrıntıları

81 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın kendisine 1996 yılının baharında New York'taki Bergdorf Goodman mağazasının giyinme odasında tecavüz ettiğini belirtmiş, Trump ise bu iddiaları yalanlamıştır. Mayıs 2023'te gerçekleştirilen iki haftalık duruşmalar sonucunda jüri, Trump'ı suçlu bularak Carroll'a cinsel taciz nedeniyle 2 milyon ve karalama nedeniyle 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmiştir.

Bu zaferinin ardından Carroll, Trump'a karşı ek olarak 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı. 6 Eylül 2023 tarihinde yargıç, Trump'ı bu davada da tekrar sorumlu bulmuştu. New York'ta 16 Ocak'ta başlayan zarar tazminatı davasında, 9 kişilik jüri 26 Ocak tarihinde Trump'ın 83,3 milyon dolar ek tazminat ödemesine karar verdi.

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