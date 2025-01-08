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Trump'a Panama'dan Sert Yanıt: Kanalın Kontrolü Kesinlikle Bizim

Panama, Trump'ın Panama Kanalı hakkında yaptığı açıklamalara sert yanıt vererek, 'Kanal geri dönüşü olmayan bir fetih' dedi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:19
Trump'a Panama'dan Sert Yanıt: Kanalın Kontrolü Kesinlikle Bizim

Panama, Trump'ın İmasında Yanıt Verdi

Panama, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceği yönündeki imasına sert bir yanıt verdi. Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih" sözlerini dile getirerek kanal üzerindeki egemenliklerini vurguladı.

Kanalın Egemenliği Müzakere Edilemez

Acha, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti. "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı. Ayrıca, Trump'ın göreve başlamasından bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi ve gerektiği gibi ilerleyeceğini açıkladı.

Panama'nın Duruşu Değişmeyecek

Acha, Panama Kanalı'nın "pazarlık edilmemesi koşuluyla" her zaman diyaloğa açık olduğunu ifade ederek, "Kanalımız, insanlığa ve ticarete hizmet etme misyonuna sahiptir, bu, Panamalıların dünyaya sunduğu en büyük değerlerden biridir." dedi. Ayrıca, uluslararası topluma, herhangi bir çatışmaya taraf olmayacaklarının garantisini verdi.

Trump'ın Açıklamaları ve Tepkiler

Donald Trump, Panama Kanalı ile Grönland'ın kontrolünü sağlamak için gerekirse askeri müdahale olabileceğini ima ederek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." dedi. Trump ayrıca Panama'yı, kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçladı ve kanalın yönetimi düzgün yapılmadığı takdirde geri verilmesi talebinde bulundu.

Panama'nın Kararlılığı

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir." ifadelerini kullanarak, kanalın tamamen Panama'ya ait olduğunu yineledi.

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