Trump'a suikast girişimi: 20 yaşındaki saldırganın aracında patlayıcı bulundu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. FBI ve Gizli Servis tarafından yürütülen soruşturma, iç terörizm ve suikast girişimi kapsamında ele alınıyor. FBI'ın açıklamasına göre, saldırgan tek başına hareket etti.

Kurşunların AR-15 tipi yarı otomatik tüfekten ateşlendiği belirlendi. Bu tüfek, Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce de birçok kitlesel saldırıda kullanılmasıyla biliniyor. Saldırgan, güvenlik çemberinin dışında kalan bir binanın çatısından ateş etti. Söz konusu tüfek, saldırganın babası tarafından ruhsatlı olarak satın alınmış.

FBI, olayla bağlantılı olabilecek sosyal medya hesaplarını, kullanılan silahı ve DNA kanıtlarını araştırdığını bildirdi. Ancak sosyal medya hesaplarında tehdit içeren herhangi bir mesaj tespit edilmedi. Bunun yanı sıra, 20 yaşındaki Crooks'un akıl sağlığıyla ilgili olumsuz bir kayda rastlanmadığı da belirtildi.

