Trump'a Suikast Girişimi: Gizli Servis ve FBI'dan Açıklama

Trump'a Suikast Girişimi Sonrası Gizli Servis ve FBI'dan Açıklama

ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi, görüntülerle beraber yeni bir boyut kazandı. Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), söz konusu saldırının detaylarını aydınlatmak için çalışmalara devam ediyor.

Yeni Görüntüler ve Açıklamalar

Gizli Servis ve FBI, Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında yaşananların daha iyi anlaşılması ve benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atma taahhüdünde bulundular. Özellikle, suikast girişiminden yaklaşık 3 dakika öncesine ait olan yeni görüntülerde, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açtığı çatıda birinin koştuğu görülüyor.

Gizli Servis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'a yapılan suikast girişimi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yaşandığını anlama ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlama konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Eski Başkan Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesindeki bir mitingde, destekçilerine hitap ettiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Gizli Servis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

FBI, bu durumu bir suikast girişimi olarak tanımladı ve olayla ilgili gerekli incelemeleri sürdürdüğünü belirtti. Olayda hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore oldu, ayrıca James Copenhaver ve David Dutch yaralandı.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Sosyal medya platformlarında yayımlanan bu yeni görüntüler, kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı. Hem Gizli Servis hem de FBI'ın olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.