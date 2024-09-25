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Trump'a Suikast Girişimi: Şüpheliye Dava Açıldı

Eski Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunduğu suçlamasıyla Ryan Wesley Routh'a dava açıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:40
Trump'a Suikast Girişimi: Şüpheliye Dava Açıldı

Trump'a Suikast Girişimi İddiası

ABD'de, eski Başkan Donald Trump'a yönelik yapılan bir suikast girişimi sonucu, Ryan Wesley Routh isimli bir şüpheliye dava açıldı. CNN kaynaklarına dayanan habere göre, savcılar Routh'un, Trump'ı Florida eyaletinde bir aydan fazla süreyle takip ettiğini öne sürdü.

Savcıların İddiaları

Routh'un telefon kayıtlarının incelenmesiyle, 18 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında Trump'ın Mar-a-Lago malikanesi çevresinde birkaç kez bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Routh'un Trump'ın olduğu golf sahasında da bir süre vakit geçirdiği iddiaları savcılar tarafından dile getirildi.

Suçlamalar ve Davanın Seyri

Routh, Trump'a suikast girişiminde bulunmanın yanı sıra, "Gizli Servis Ajanı 1" kod adıyla bilinen bir kişiye karşı saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Şüphelinin, 30 Eylül'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump'a yönelik suikast girişimini "iğrenç" olarak nitelendirerek, bakanlığın bu konuda "hiçbir kaynağı esirgemeyeceğini" vurguladı. Garland, aynı zamanda Florida eyaletindeki yetkililerle işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Olayın Gelişimi

15 Eylül akşamı, Trump'ın bulunduğu yeden silah sesleri duyulmuş ve açılan soruşturmada AK-47 silahına rastlanmıştı. Routh, 16 Eylül'de, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmak" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkmıştı. FBI, olayı "son derece ciddi" olarak değerlendirmiş ve durumu yakından takip etmeye devam etmiştir.

Öte yandan, eski Başkan Trump, 13 Temmuz tarihinde Pensilvanya'da düzenlenen bir mitingde uğradığı suikast girişiminden kulağında aldığı yarayla kurtulmuştu.

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