Trump'a Suikast Girişiminde Gizli Servis Reform İhtiyacı

Trump'a Yönelik Suikast Girişimini İnceleyen Rapor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında uğradığı suikast teşebbüsünü araştıran bağımsız bir heyet, yaptığı incelemelerde Gizli Servis'te önemli reform ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Güvenlik Sorunları ve İletişim Problemleri

Rapor, Gizli Servis'in içindeki iletişim zafiyetleri ve suikast girişiminin gerçekleştiği miting alanındaki güvenlik eksiklikleri ile ilgili tespitlerine yer veriyor. Heyet, kurumun zayıf iletişim kurması ve güvenlik sağlama konusunda ciddi sorunlar yaşaması açısından reform yapılmasının gerektiğini vurguladı.

Kritik Güvenlik Hataları

Heyetin bulgularında, Trump'ın mitinginde konuşma yaptığı alanı net bir şekilde gören bir binanın, uygun güvenlik önlemleri alınmadan bırakıldığı belirtildi. Binanın güvenliğinin sağlanamaması "kritik bir güvenlik hatası" olarak tanımlandı.

Kaotik İletişim Sorunları

Miting alanında güvenliğin iki farklı komuta merkezi tarafından sağlandığı tespit edildi. Güvenlik personelinin iletişim kurmada telsiz, cep telefonu, kısa mesaj ve elektronik postanın birleşimi ile "kaotik" bir durumda olduğu aktarıldı. Rapor ayrıca, Trump için alınan ilave güvenlik önlemlerinin öncesinde talep edilmesi gerektiğini belirtti. Heyet, Gizli Servis'te dışardan yeni bir yönetim atanması ve koruma görevine yeniden odaklanılmasını tavsiye etti. Bu tür reformlar yapılmadığı sürece benzer olayların tekrar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Olayın Detayları

13 Temmuz'da gerçekleşen saldırıda, Donald Trump mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Mitingde bulunan Corey Comperatore hayatını kaybederken, James Copenhaver ve David Dutch yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak değerlendirirken, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks isimli saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi.