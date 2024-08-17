Trump'a Suikast Girişiminde Hem Aileye Hem FBI'a Tepkiler

Trump'a Suikast Girişimine Tepkiler Artıyor

ABD Kongre Üyesi Clay Higgins, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un cesedinin ailesine teslim edilmesi ve yakılmasının son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

FBI ve Yakılma Olayı

New York Post'un aktardığına göre, Higgins, yapılan araştırmalar sonucunda Crooks'un cesedinin ailesine teslim edilip yakıldığını öğrendi ve bu durumun soruşturmanın ilerleyişine "engel" olduğunu ifade etti. Ayrıca, cesedin 10 gün sonra yakıldığını öğrendiği için endişelerini dile getirdi.

Kongreye Yansıyan İfadeler

Higgins, 13 Temmuz Görev Gücü komitesine sunduğu raporda, FBI'ın biyolojik kanıtları ortadan kaldırmasının "görülmemiş" bir durum olduğunu vurguladı. FBI’ın olayla ilgili kongre incelemesine dair bilgisi olduğunu belirten Higgins, "FBI, dünyanın geri kalanından bağımsız değil" dedi.

Olayın Ayrıntıları

Crooks'un cesedinin yakılmasına dair yapılan açıklamalarda, Higgins, otopsi sonuçlarının doğruluğu hakkında endişelerini dile getirerek "Gözden geçirdiğimiz raporlar ve resimler doğru olmayabilir" ifadesinde bulundu.

FBI'dan Açıklama

FBI Pittsburgh Ofisi, Higgins'in ithamlarına karşı bir yanıt vererek, "FBI'ın Pensilvanya'daki suikast girişimi araştırmasına müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar, tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, olay yerinin normal prosedürlere uygun olarak ele alındığı ve Crooks'un cesedinin rutin bir süreçle ailesine teslim edildiği belirtildi.

Suikast Girişimi Hakkında

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’daki bir mitingde silahlı saldırıya uğramış ve bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştır. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirirken, Crooks'un olay yerinde hayata veda ettiğini duyurmuştur.