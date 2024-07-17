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Trump'a suikast girişiminde İran şüphesi gündemde!

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü. Suikast girişiminin arkasında İran’ın olabileceği iddiaları ise olayın boyutlarını değiştirdi.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 09:39
Trump'a suikast girişiminde İran şüphesi gündemde!

Cumartesi günü eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi gerçekleştirildi. Olayın ardından İran’ın bu suikastın arkasında olabileceği iddiaları gündeme geldi ve Trump'ın güvenliği artırıldı.

Görgü tanıkları, saldırganın elinde iki bıçak olduğunu ve bu bıçakları polise doğrulttuğunu belirtti. Saldırganın Trump'a bu kadar yaklaşabilmesi güvenlik önlemleriyle ilgili soru işaretlerine neden oldu.

ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinin, suikast girişimi öncesinde "İran tehdidi" hakkında bilgilendirildiği ortaya çıktı. ABD'li yetkililer, İran'dan gelen istihbarat doğrultusunda Trump'ın güvenliğinin sıkılaştırıldığını belirtti.

Suikast girişiminin ardından, ABD Gizli Servisi ve diğer güvenlik birimlerinin zaafları olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Bir ulusal güvenlik yetkilisi, Gizli Servis'in İran tehdidi konusunda uyarıldığını söyledi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği, Trump’a yönelik suikast iddialarının "dayanaksız ve kasıtlı" olduğunu açıkladı. Ancak Trump'ın "hukuk karşısına çıkması gereken bir suçlu" olduğu vurgulandı.

CBS kanalına konuşan istihbarat kaynakları, Haziran ayında Gizli Servis'in güvenlik önlemlerini artırdığını ve ilave "karşı taarruz ajanları", keskin nişancılar ve drone'ların devreye sokulduğunu belirtti.

Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özellikle 2020'de Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerikan güçlerince öldürülmesinden sonra İran’dan sürekli tehditler alıyordu.

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