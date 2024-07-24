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Trump'a Suikast Girişiminde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişiminin detayları ve güvenlik zafiyeti gözler önüne serildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:55
Trump'a Suikast Girişiminde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Trump'a Yönelik Suikast Girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen suikast girişiminin arka planında yatan detaylar gün yüzüne çıktı. Zanlı Thomas Matthew Crooks ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Zanlının Önceden Belirlenmesi

Gizli Servis ve FBI yetkilileri, 17 Temmuz tarihinde Senato'ya verdikleri brifingde, Crooks'un Trump sahneye çıkmadan bir saat önce çanta ile meydanda dolaştığını ve golf sahasında kullanılan telemetre aleti ile ölçümler yaptığı sırada güvenlik güçlerinin dikkatini çektiğini açıkladı. Olayla ilgili görüntüler, güvenlik birimleri arasında paylaşıldı.

Görüntüler Ortaya Çıktı

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, X sosyal medya platformundan, tasvir edilen olayla ilgili yerel Beaver Bölgesi Acil Servis Ünitesi tarafından elde edilen vücut kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Videoda, Crooks'un etkisiz hale getirildiği çatıda, yerel polis ve olaya müdahale eden Gizli Servis mensubu arasındaki konuşmalar yer aldı.

Diyaloglar ve Güvenlik Açıkları

Videoda bir yerel polis, cep telefonundaki fotoğrafları Gizli Servis mensubuna göstererek, Crooks'un olay öncesi miting alanında koruma görevinde bulunan keskin nişancı tarafından kaydedildiğini belirtiyor. Gizli Servis yetkilisi ise olaydan haberdar olduğunu ifade ediyor.

Güvenlik Direktörünün İstifası

Trump’ın mitingi sırasında güvenlik zafiyeti yaşanmasının ardından, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti. Cheatle yaptığı açıklamada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olaylar sonrasında zor bir karar alarak istifa ettim" dedi.

Gizli Servis, Trump’a karşı gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası, güvenlik önlemlerinin zamanında alınmadığı yönünde ciddi eleştiriler almış durumda.

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