Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trump'a Yönelik Suikast Girişimi: Gizli Servis'in Tavrı ve Sorumluluklar

Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, Trump'a yapılan suikast girişimini en büyük başarısızlık olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:12
Trump'a Yönelik Suikast Girişimi: Gizli Servis'in Tavrı ve Sorumluluklar

Gizli Servis Direktörü Cheatle, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Sorumluluğu Üstlendi

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cheatle, bu girişimin kurumu adına en büyük operasyonel başarısızlık olduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisi Oturumunda Açıklamalar

Cheatle, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen bir oturumda Trump'a yapılan suikast girişimini değerlendirerek, tüm güvenlik tedbirleri ve prosedürler açısından yaşanan aksaklıklardan dolayı sorumluluk aldığını belirtti. Söz konusu olayın kabul edilemez olduğunu belirten Cheatle, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Suikast Girişimi ve Sonuçları

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen bir mitingde, destekçilerine hitap ettiği sırada bir silahlı saldırıya uğramıştı. Bu saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtirken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından olay suikast girişimi olarak tanımlandı.

Güvenlik Açıkları ve Siyasi Tepkiler

Cheatle, özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden gelen eleştirilerle karşı karşıya kaldı ve bu girişimle ilgili ciddi güvenlik açıklarının tespit edildiğine dair iddialarla baş edeceklerini ifade etti. Trump'a yapılacak benzeri saldırıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek