Trump'a Yönelik Suikast Girişimi: Şüphelinin Karanlık Geçmişi

Trump'a Yönelik Suikast Girişimi ile İlgili Gelişmeler

North Carolina'da makine mühendisliği eğitimi almış olan Ryan Wesley Routh, yazdığı e-kitapta Donald Trump'a yönelik suikast iması içeren ifadeler kullanması ile gözaltına alındı. Routh'a yönelik Florida'daki bir golf kulübünde gerçekleşen olayda, sunulan bilgiler Routh'un uzun bir sabıka kaydına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Karmaşık Kişilik ve Suç Geçmişi

The Wall Street Journal'a göre Routh’un sosyal medya paylaşımları, karmaşık bir kişilik profiline sahip olduğuna işaret ediyor. 58 yaşındaki Routh'un, geçmişte birçok kez kanun önüne çıkarak hırsızlık, otomatik silah bulundurmak gibi suçlardan ceza aldığı biliniyor. Ek olarak, vergi ihlalleri nedeniyle defalarca yargılandığı da kamu kayıtlarında yer alıyor.

E-Kitapta Şok Edici İfadeler

Routh, 2016'da Trump'a oy verdiğini, ancak sonrasında bunun bir hata olduğunu ifade eden bir e-kitap yayımladı. Kitapta, Trump'ı açık bir şekilde eleştirerek "beyinsiz" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray'daki mevcut duruma yönelik sert eleştirilerde bulundu. Routh, "Yanlış değerlendirdiğimi ve korkunç bir hata yaptığımı söyleyecek kadar erkeğim. Bu muhakeme hatası nedeniyle Trump'ı da beni de öldürmekte özgürsünüz" dedi ve ifadelerinde özür diledi.

Ukrayna ve Savaş Takıntısı

Sosyal medya hesaplarında Rusya-Ukrayna Savaşı'na duyduğu takıntı dikkat çekerken, Routh'un Ukrayna'ya gideceğine dair iddiaları ve orada bir kamp oluşturma planları olduğu bildirildi. Arkadaşları, Routh'un düşüncelerinin net olmadığını ve sıklıkla konular arasında geçiş yaparak dinleyicilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Aile Raporu

Routh'un en büyük oğlu Oran Routh, babası hakkında CNN'e yaptığı açıklamada, babasının sevgi dolu ve dürüst bir kişi olduğunu ifade etti. Oran, Florida'daki olayın abartılmış olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Olayın Soruşturulması ve Trump'ın Güvenliği

Florida'da meydana gelen olay sonrasında FBI, durumu soruşturmaya aldı. Trump, olaydan sonra destekçilerine gönderdiği e-postada güvende olduğunu belirtirken, daha önceki bir suikast girişiminden yara alarak kurtulduğunu hatırlattı.