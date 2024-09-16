Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Tartışmaları Devam Ediyor

Florida'daki Suikast Girişimi Olayı

Florida'da bir golf kulübünde yaşanan olay, Donald Trump’a yönelik bir suikast girişimi olarak değerlendiriliyor. Eski başkan ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık seçimindeki adayı Trump, bu durum sonrası güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan açıklamalarla karşılandı.

Güvenlik Önlemleri Üzerine Tartışmalar

Elise Stefanik, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi olarak, Trump'ın güvende olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek, "Bir suikastçının Trump'a bu kadar yaklaşmasına nasıl izin verildiğini sorgulamalıyız," dedi.

Ortak bir açıklama yapan diğer Cumhuriyetçi Mike Kelly ve Demokrat Jason Crow, siyasi şiddet konusunda endişelerinin sürdüğünü belirterek, durumu incelikle takip ettiklerini ve Gizli Servis'ten bilgi talep ettiklerini bildirdiler.

Florida Valisi'nin Cevabı

Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin kendi soruşturmasını başlatacağını duyurdu. DeSantis, "Halk, suikastçının kim olduğunu ve eski başkanın 500 metre yakınına nasıl girebildiğini öğrenmeyi hak ediyor," ifadelerini kullandı.

Kongre'den Çağrı

Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, eski bir başkana iki ayda iki suikast girişiminin kabul edilemeyeceğini belirtti. Khanna, Gizli Servis'in Kongre’ye gelerek korunma kaynaklarının artırılmasını talep etmesini savundu.

Biden'dan Talimat

Başkan Joe Biden, ekibine Gizli Servis’in Trump'ın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm kaynakları sağlamaya devam etmesi emrini verdi.

Trump'ın Teşekkürü

Trump, kendi sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gizli Servis ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Beni güvende tutmak için yaptıkları inanılmaz işler için minnettarım," dedi.

Olayın Ayrıntıları

Olay sırasında, Trump'ın çevresinde silah sesleri duyulmuş ve yerel kolluk kuvvetleri bir şüpheliyi yakaladığını açıklamıştır. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, olay sonrası olay yerinde bir AK-47'in bulunduğunu bildirdi. FBI, Florida'daki suikast girişimini soruşturma başlattı.

Eski Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde Pennsylvania'daki bir mitingde de bir suikast girişiminden yara alarak kurtulmuştu.