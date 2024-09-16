Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Zanlısına İki Suçlama

Olayın Gelişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin gerçekleşen olayda, zanlı Ryan Wesley Routh hâkim karşısına çıktı. 58 yaşındaki Routh'a, federal silah yasalarını ihlal etmekten iki ayrı suçlama yöneltildi.

Zanlı Hakkında Bilgiler

Florida'daki federal mahkemeye mavi bir tulum giymiş ve zincirlenmiş olarak getirilen Routh, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Daha önce başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh'un hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Vali DeSantis'ten Açıklama

Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, Trump'a yönelik söz konusu olayla ilgili kendi soruşturmasını başlatacağını açıkladı. DeSantis, "Federal hükümetin dahil olduğunu biliyorum, ancak eyalet yasalarının ihlal edildiğine inanıyoruz," diyerek tüm gerçeğin gün yüzüne çıkmasını sağlamak gerektiğini ifade etti.

Olayın Ayrıntıları

Dün akşam Florida'daki bir golf sahasında, Trump'ın bulunduğu alanda silah sesleri duyulmuştu. Trump'ın iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok," şeklinde bilgi verdi. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., olay sonrası sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahının bulunduğunu bildirdi.

FBI ve İfadeler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde yaşanan olayı soruşturduğunu duyurdu. Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayıp, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ama merak etmeyin, iyiyim ve güvendeyim," dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise olayla ilgili, "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var," değerlendirmesinde bulundu.