Trump'a Yönelik Suikast Girişimine İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

ABD'de Eski Başkan Trump'a Yönelik Suikast Girişimi

13 Temmuz 2023'te, eski Başkan Donald Trump'ın bir miting esnasında uğradığı silahlı saldırıya ilişkin, yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu videolar, olayın öncesinde ve sonrasında yaşananları ortaya koyuyor.

Görüntülerdeki İlk Anlar

Washington Post'un haberine göre, yerel bir polis memurunun, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açmadan önce, Gizli Servis'e uyarıda bulunduğu anlar kaydedildi. Polis, "Onlara birilerini görevlendirmeleri gerektiğini söyledim. Bunu salı günü söyledim," ifadelerini kullandı.

Olayın Sağlık Güvenliği

Videolarda ayrıca, bir polis memurunun "Neden çatıda değildik?" sorusuna, meslektaşının "Gizli Servis orada birilerini görevlendireceğini söylemişti," yanıtı dikkat çekti. Diğer bir görüntüde ise, saldırgandan hemen önce Crooks'un bulunduğu çatıda tırmanmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayın Sonuçları

Eski Başkan Trump, mitingde saldırgan tarafından vurulmasının akabinde, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırıyı Federal Soruşturma Bürosu (FBI), suikast girişimi olarak tanımladı. Saldırgan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olarak belirlendi ve olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Gizli Servis'e Eleştiriler

ABD Gizli Servisi’nin Direktörü Kimberly Cheatle, olay sonrası gelen eleştirilerin ardından 23 Temmuz'da istifa etti. Vekil Direktör Roland Rowe ise, 30 Temmuz'da Senato komitesinde ifade vererek, güvenlik önlemlerinin neden yetersiz kaldığını açıklayamadığını belirtti.