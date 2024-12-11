Trump'a Yönelik Suikast Girişimleri: Gizli Servis'te Yapısal Değişiklik Öneriliyor

Trump'ın Korunmasına Dikkat Çeken Yeni Rapor

ABD'de seçim kampanyası döneminde, Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimlerine ilişkin hazırlanan rapor, Gizli Servis'in iş yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguluyor.

Güvenlik Açıkları ve Önerilen Değişiklikler

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Kongresi tarafından kurulan "13 Temmuz Görev Gücü" komitesinin raporunda, güvenlik zafiyetlerinin ciddi boyutlarda olduğu ifade edildi. Rapor, "13 Temmuz 2024 olayları trajik ve önlenebilirdi." ifadesiyle dikkat çekti.

Gizli Servis'in korumakla yükümlü olduğu kişi sayısının “büyük ölçüde arttığı” belirtilirken, seçim kampanyası süreçlerinin uzadığı ve yoğunlaştığına da vurgu yapıldı. Rapor, her yıl Eylül ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun yabancı devlet adamlarının koruma yükümlülüğünü artırdığını ve bunun, kurumun personel sıkıntısına yol açtığını aktardı.

Koruma Görevleri ve Yeniden Değerlendirme İhtiyacı

Gizli Servis'in görevlerinin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, Kongre ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte çalışarak, başkan ve diğer önemli ABD liderlerini koruma görevine öncelik vermesinin önemine değinildi.

Gizli Servis mensuplarının çeşitli soruşturmaları da yürüttüğüne dikkat çekilerek, seçim dönemlerinde başkan ve başkan adaylarının güvenliğinin artırılması için bu sorumlulukların yeniden gözden geçirilmesi tavsiye edildi. Sıfır başarısızlık misyonuna yönelik her türlü engelin değerlendirileceği vurgulandı.

Suikast Girişimi ve Gelişmeler

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde mitingde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Bu olayda, bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış ve olayın ardından saldırganın öldürüldüğünü bildirmiştir. Olayla ilgili 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks’un adı geçmektedir.

Diğer bir olayda ise, Trump'ın Florida'daki konaklaması yakınlarında 15 Eylül'de silah sesleri duyulmuş, AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bildirilmiştir. Ryan Wesley Routh, 16 Eylül'de hakim karşısına çıkarılarak çeşitli suçlamalarla karşılaşmıştır.