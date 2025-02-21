Trump: "ABD'nin Tarihindeki En Büyük Deregülasyon Kampanyasını Başlattık"

Trump: Deregülasyonda Tarih Yazıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin 1. ayını doldururken federal hükümette köklü değişiklikler yapıldığını ve Amerikan imajının yükselmesi için büyük adımlar atıldığını duyurdu. Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Trump, "Her bir yeni düzenleme ile ABD tarihindeki en büyük deregülasyon kampanyasını başlattık. Eski birçok düzenlemeyi ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Federal Hükümette Değişim

Trump, federal hükümette gereksiz harcamaları ortaya çıkardıklarını ve birçok yeni düzenleme ile denetimi artırdıklarını vurguladı. Ünlü girişimci Elon Musk ile işbirliği yapacaklarını belirterek, hükümeti küçültecek adımlar atıldığını sözlerine ekledi.

Ticarette Gümrük Vergileri

Amerika'nın eski gümrük vergileri uygulamalarına döneceğini kaydeden Trump, ticaret yaptıkları ülkelere de gümrük vergisi uygulayacaklarını belirterek, "Amerika'yı yeniden zengin yapacağız" dedi.

Vergi İndirimleri ve Enerji Fiyatları

Başkan, "Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimlerini hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Eyalet vergileri ile birlikte %41'den %21'e indirdik, şimdi %15'e düşürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Enflasyonu düşürmek için enerji fiyatlarını aşağı çekmeyi önemsediklerini vurgulayan Trump, "Enerji fiyatlarını aşağı çekersek her şey düşer" dedi.

Fort Knox Tefrişi

ABD'nin altın rezervlerinin bulunduğu Fort Knox ile ilgili de konuşan Trump, oraya giderek altın rezervlerini teftiş edeceklerini belirtti. "Orada 400 ton altın var diyorlar, bu çok fazla altın" ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik ve Sınır Politikası

Trump, ABD'nin güney sınırında ulusal acil durum ilan ettiğini ve burada çok sayıda asker gönderdiğini, "Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlattık" sözleriyle duyurdu.

Yeşil Enerji Politikaları

"Büyük bir dolandırıcılık" olarak nitelendirdiği yeşil enerji başlığına da değinen Trump, Biden dönemi elektrikli araç teşviklerini indirerek Amerikan otomobil endüstrisini kurtardıklarını savundu.

Eğitimdeki Sorunlar

Son olarak, ABD'nin eğitimde sonuncu olduğunu ancak kişi başı harcamada en üst sırada yer aldığını belirten Trump, Norveç, Danimarka, İsveç ve Çin'in ABD'nin önünde yer aldığını ve bu durumu değiştirmek gerektiğini vurguladı.