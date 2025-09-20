Trump: ABD Ordusu Uluslararası Sularda Uyuşturucu Yüklü Tekneyi Vurdu — 3 Ölü

Saldırı Truth Social duyurusu ve görüntülerle paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sularda tespit edilen ve uyuşturucu taşıdığı belirtilen bir teknenin vurulduğunu duyurdu.

Trump, saldırıyı ABD merkezli Truth Social hesabından paylaşırken, operasyonun ABD ordusu Güney Komutanlığı sorumluluk alanında yapıldığını ve hedefin "terör örgütü bağlantılı ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan" bir tekne olduğunu belirtti.

Paylaşımda Trump, "İstihbarat, teknenin yasa dışı uyuşturucu taşıdığını ve ABD vatandaşlarını zehirlemek üzere bilinen bir kaçakçılık rotasında seyir halinde olduğunu doğruladı." ifadesine yer verdi.

Uluslararası sularda tespit edilen teknede bulunan 3 kişinin saldırıda öldüğünü kaydeden Trump, bu kişileri "narkoterörist" olarak nitelendirdi. Trump, teknenin denizde hızla ilerlediği sırada havadan ateşlenen füzelerle vurularak alevler içinde batışını gösteren saldırı görüntülerini de paylaştı.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bota saldırı düzenlediklerini ve botta bulunan 3 kişi'yi öldürdüklerini duyurmuştu. Eylül ayının başında da Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrıldığı iddia edilen ve "uyuşturucu yüklü" olduğu belirtilen bir geminin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Trump, geminin yılın başında ABD tarafından yabancı terör örgütü ilan edilen Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiğini savunmuştu.

Washington yönetimi, söz konusu deniz operasyonlarını ABD'ye uyuşturucu girişini engellemek için "zorunlu bir adım" olarak savunuyor. Bu kapsamda ordu, Venezuela'dan uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneleri hedef alıyor.