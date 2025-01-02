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Trump: ABD Tüm Dünyanın Alay Konusu Haline Geldi

Trump, ABD'deki saldırıları 'sınır sorunu ve zayıf liderlik' ile ilişkilendirerek Biden yönetimini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:34
Trump: ABD Tüm Dünyanın Alay Konusu Haline Geldi

Trump'tan Sert Eleştiriler

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkesinin son dönemde yaşadığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin 'tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine' dikkat çekti. Trump, bu durumu 'sınır sorunu ve zayıf liderlik' ile ilişkilendirdi.

Demokratları Suçladı

Trump, 'Truth Social' hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara sebep olarak Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçladı. 'Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur.' ifadesini kullandı.

Olaylar ve Sonuçları

Yeni yılın hemen başlangıcında New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde meydana gelen bir saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetmiş, en az 35 kişi yaralanmıştır. Saldırganın, Texas'tan 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar isimli eski bir asker olduğu açıklanmıştır. Olay yerinde yaşanan çatışmada saldırgan ölmüştür.

Ayrıca, yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde bir Tesla aracının patlayarak yanması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Tesla’nın sahibi Elon Musk, sosyal medya üzerinden, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump’ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına dikkat çekerek, iki olay arasında bağlantı olabileceğini vurgulamıştır.

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