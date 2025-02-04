Trump, ABD’yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden Geri Çekti

Trump'dan Çarpıcı Hamle: ABD, UNRWA'dan Çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu önemli adım, Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği imza töreninde kamuoyuna duyuruldu.

Trump'ın Kararının Ardındaki Gerekçeler

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile ABD'nin UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nde Filistinlilere yardım için oluşturulan yapının bir parçası olmayacağını açıkladı. Trump’ın bu durumu, özellikle İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık tartışmalara neden olan UNRWA'nın geleceği hakkında yeni bir yön belirliyor.

Önceki Yönetim ve Finansal Kesintiler

Öte yandan, Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti. Bu durum, Trump’ın aldığı bu yeni kararın öncesinde yaşanan daha geniş bir politikayı yansıtıyor.

Trump’ın bu kararları, uluslararası kuruluşlarda ABD'nin rolüne dair önemli bir değişikliği işaret ediyor ve dünya genelinde yankı uyandırması bekleniyor.