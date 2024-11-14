Trump, Adalet Bakanlığına Matt Gaetz'i Aday Gösterdi

Trump, Adalet Bakanlığı İçin Matt Gaetz'i Aday Gösterdi

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Adalet Bakanlığı için Florida'dan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini duyurdu. Bu resmi açıklama, Trump'ın ekibi tarafından Truth Social platformunda paylaşıldı.

Gaetz'in Adaylığı ve Trump'ın Açıklamaları

Trump, Gaetz'in Senato'dan onay alması durumunda yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacağını belirtti. Açıklamasında, "Florida'dan Kongre Üyesi Matt Gaetz'in ABD Başsavcısı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan büyük onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

42 yaşındaki Gaetz'i öven Trump, "Matt, Adalet Bakanlığında acilen ihtiyaç duyulan reformu gerçekleştirmeye odaklanmasıyla Kongre'de kendini gösteren, William&Mary Hukuk Fakültesi'nde eğitim almış, son derece yetenekli ve azimli bir avukattır" dedi. Trump, Gaetz'in yeni Adalet Bakanı olarak ABD'nin sınırlarını koruyacağını ve suç örgütlerini ortadan kaldıracağını vurguladı.

Gaetz'in Mevcut Durumu ve Soruşturmalar

Trump ayrıca, Gaetz'in Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde, Demokrat hükümetin Adalet Bakanlığı'nın icraatlarını denetleme konusundaki katkılarına da dikkat çekti. Senato tarafından onaylanması halinde Gaetz, mevcut Adalet Bakanı Merrick Garland’ın yerini alacak.

Ancak Gaetz hakkında, "cinsel tacizde bulunup bulunmadığı veya yasa dışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığı" konusunda daha önce Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nde görüşülen bir soruşturma olduğu da belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.