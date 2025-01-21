Trump, Alaska'da Petrol ve Doğal Gaz Arama Faaliyetlerini Başlatıyor

Trump'ın Başkanlık Kararnameleri ile Alaska'da Yeni Dönem

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde Alaska’da petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını artıracak önemli kararnamelere imza attı. The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, çevresel faktörlere rağmen ekonomiye katkı sağlama hedefiyle yola çıktı.

İmzalanan kararnameler arasında, Alaska'daki Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı'nda boz ayılar, kutup ayıları, kurtlar ve 200’den fazla kuş türü gibi yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan alanlarda sondaj faaliyetlerine olanak tanıyan düzenlemeler yer aldı.

Ayrıca, Ulusal Petrol Rezervi'nde bulunan ve ABD Donanması için kritik öneme sahip doğal kaynakların sondaj sınırlamalarının da kaldırıldığının altı çizildi. Kararnamede, Alaska’nın enerji, maden, kereste ve deniz ürünleri gibi doğal kaynaklardan daha fazla faydalanılması gerektiği vurgulandı.

Başka bir kararnamede ise, yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesini zorlaştıran politikaların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi talep edildi. Trump, bu süreçte Joe Biden yönetiminin birçok alandaki icraatlarını geçersiz kılacak adımlar attı.