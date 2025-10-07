Trump Ambler Yolu Projesi'ni Onayladı — Alaska'nın Maden Potansiyeli Gündemde

Trump Ambler Yolu Projesi'ne Onay Verdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan Ambler Yolu Projesi için onay verdi.

İzinler ve Yönetim Yetkisi

Açıklamada Trump'ın, Alaska Endüstriyel Kalkınma ve İhracat Otoritesi (AIDEA)'nın itirazını onayladığı ve projeye ilişkin gerekli izinlerin verilmesi için yönetimine talimat verdiği bildirildi. Böylelikle, eski Başkan Joe Biden yönetiminin geçen yıl verdiği reddetme kararının bozulduğu ifade edildi.

Açıklama, uzun süredir devam eden davalar nedeniyle projenin izinlerinin yıllardır bekletildiğini ve Trump'ın bu projenin devam etmesine izin verdiğini vurguladı.

Projenin Kapsamı ve Etkileri

Açıklamada projenin, Alaska'nın Ambler maden bölgesine uzanan 211 millik (340 kilometre) bir endüstriyel yol projesi olduğu, bu yolun bakır, kobalt, galyum, germanyum ve daha fazla mineralin bulunduğu büyük maden yataklarına erişim sağlayacağı belirtildi.

Projenin inşasının 2 bin 730 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı ve Alaska'nın kırsal kesimlerinde gelir, harcama ve ekonomik büyümeyi artıracağı kaydedildi. Ayrıca Alaska'nın bu projeyle ilgili 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Yatırım ve Ortaklık

Açıklamada, ABD hükümetinin Trilogy Metals şirketiyle bir ortaklık kuracağı ve Ambler maden bölgesindeki arama çalışmalarını desteklemek üzere şirkete 35,6 milyon dolar yatırım yapacağı bildirildi. Bu yatırımla hükümetin Trilogy Metals'ın yüzde 10 hissedarı olacağı ve şirketten yüzde 7,5lik ek hisse satın alma hakkını elde edeceği belirtildi.

Yetkililer, projenin çevresel, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla ilgili sürecin devam ettiğini, izin ve uygulama aşamalarının ilerleyen dönemde netleşeceğini ifade etti.