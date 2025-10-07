Trump Ambler Yolu Projesi'ni Onayladı — Alaska'nın Maden Potansiyeli Gündemde

Donald Trump, Ambler Yolu Projesi'ne onay vererek 211 millik yol, maden erişimi ve Trilogy Metals ortaklığıyla ilgili kararı onayladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 01:00
Trump Ambler Yolu Projesi'ni Onayladı — Alaska'nın Maden Potansiyeli Gündemde

Trump Ambler Yolu Projesi'ne Onay Verdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan Ambler Yolu Projesi için onay verdi.

İzinler ve Yönetim Yetkisi

Açıklamada Trump'ın, Alaska Endüstriyel Kalkınma ve İhracat Otoritesi (AIDEA)'nın itirazını onayladığı ve projeye ilişkin gerekli izinlerin verilmesi için yönetimine talimat verdiği bildirildi. Böylelikle, eski Başkan Joe Biden yönetiminin geçen yıl verdiği reddetme kararının bozulduğu ifade edildi.

Açıklama, uzun süredir devam eden davalar nedeniyle projenin izinlerinin yıllardır bekletildiğini ve Trump'ın bu projenin devam etmesine izin verdiğini vurguladı.

Projenin Kapsamı ve Etkileri

Açıklamada projenin, Alaska'nın Ambler maden bölgesine uzanan 211 millik (340 kilometre) bir endüstriyel yol projesi olduğu, bu yolun bakır, kobalt, galyum, germanyum ve daha fazla mineralin bulunduğu büyük maden yataklarına erişim sağlayacağı belirtildi.

Projenin inşasının 2 bin 730 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı ve Alaska'nın kırsal kesimlerinde gelir, harcama ve ekonomik büyümeyi artıracağı kaydedildi. Ayrıca Alaska'nın bu projeyle ilgili 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Yatırım ve Ortaklık

Açıklamada, ABD hükümetinin Trilogy Metals şirketiyle bir ortaklık kuracağı ve Ambler maden bölgesindeki arama çalışmalarını desteklemek üzere şirkete 35,6 milyon dolar yatırım yapacağı bildirildi. Bu yatırımla hükümetin Trilogy Metals'ın yüzde 10 hissedarı olacağı ve şirketten yüzde 7,5lik ek hisse satın alma hakkını elde edeceği belirtildi.

Yetkililer, projenin çevresel, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla ilgili sürecin devam ettiğini, izin ve uygulama aşamalarının ilerleyen dönemde netleşeceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği