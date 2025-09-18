Trump: Antifa'yı 'Terör Örgütü' İlan Ettim

ABD Başkanı Donald Trump, Antifa'yı 'terör örgütü' ilan ettiğini duyurdu ve finansmanının kapsamlı şekilde soruşturulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 07:33
Trump: Antifa'yı 'Terör Örgütü' İlan Ettim

Trump, Antifa'yı "Terör Örgütü" İlan Etti

Başkan Trump'tan sert açıklama ve soruşturma çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, "hasta ve tehlikeli" olarak nitelediği sol grup Antifa'yı "terör örgütü" ilan ettiğini duyurdu.

Trump, kararını ABD merkezli Truth Social hesabından paylaştı ve Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye etti.

Paylaşımında grubun "hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi" olduğunu belirten Trump, finansman ağlarının mercek altına alınması gerektiğini vurguladı.

Daha önce ise Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak, "Antifa" gibi radikal sol grupların "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söylemişti.

