Trump: Antifa'yı "yerel terör grubu" İlan Etmeyi "Yüzde 100" Düşünebilirim

Başkan Trump, Charlie Kirk cinayeti ve Venezuela kaynaklı uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde, "Antifa" gibi radikal sol oluşumları "iç terör grubu" kapsamına almayı düşündüğünü belirtti.

Açıklama, Trump'ın Beyaz Saray'da Tennessee'nin Memphis kentine Ulusal Muhafızların gönderilmesini öngören kararnameyi imzalarken basın mensuplarının sorularını yanıtlaması sırasında geldi. Trump, "Bu yapabileceğim bir şey. Evet, eğer buradaki (kabine üyelerinden) destek alırsam bunu yüzde 100 yaparım." dedi.

Trump, ayrıca Antifa'nın ve diğer radikal sol grupların "korkunç" olduğunu vurgulayarak, "Oldukça radikal gruplarımız var ve cinayetten sıyrıldılar." ifadelerini kullandı.

Başkan, bu grupların milyonlarca dolar harcayarak protestolar düzenlediğini ve bu eylemler sırasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerine taşla saldırma gibi eylemlere girişildiğini belirterek, bunları suç kapsamında değerlendirdiğini söyledi.

Charlie Kirk'ün katil zanlısının "tek başına mı çalıştığı" sorusuna Trump, "bilmiyorum" yanıtını verirken, internette radikalleşme mesajına dikkat çekti: "Ama internette tek başına çalışmadığını söyleyebilirim çünkü internette sizin de gördüğünüz şeyleri izleyip duyduğunda, internet üzerinden radikalleştiği anlaşılıyor."

Trump, hafta sonu Kirk'ün cenaze törenine katılacağı bilgisini paylaştı. Aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Uyuşturucu operasyonuna ilişkin sorulara da yanıt veren Trump, Venezuela'dan çıkan ve uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir botun hedef alınması sonucu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili, "Bu konuda delillerimiz var, taşıdığı yüke bakmanız yeterli. Hepsini dikkatlice kayda geçirdik." dedi.

Trump, bölgede balıkçıların denize açılmaktan korktuğunu, ilk gidişlerinde yüzlerce tekne olduğunu ancak şimdi olmadığını belirterek, uyuşturucu trafiğinin bölgedeki balıkçılığı olumsuz etkilediğini ifade etti. Başkan, ayrıca Truth Social hesabından daha önce 11 kişinin öldürüldüğünü duyurduğu bir operasyonu daha paylaşmıştı.

Trump'ın açıklamaları, hem iç güvenlik politikaları hem de bölgesel güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele konularında tartışmalara yol açacak nitelikte. Başkanın kabine desteğini sağlaması halinde atabileceğini söylediği bu adım, radikal sol grupların statüsünü değiştirebilecek hukuki ve operasyonel sonuçlar doğurabilir.