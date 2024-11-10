Trump, Arizona'da Başkanlık Seçimini Kazandı

ABD’de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, salıncak eyaletlerden biri olan Arizona'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump zafer elde etti. Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, Arizona'daki seçim yarışını kazanarak eyaletin 11 delegesini kazandı.

Seçim Süreci ve Delege Dağılımı

ABD başkanlık seçimlerinde seçmenler, destekledikleri partinin delegelerine oy verme sürecine katılıyor. "Seçiciler Kurulu" olarak bilinen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor. Bir adayın başkan olması için bu delegelerin 270'ine ulaşması gerekiyor.

Geçmiş Seçim Verileri

Geçtiğimiz 2020 Başkanlık seçimlerinde, Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 10 bin 457 oy fazla alarak, seçimleri %49,06’ya karşılık %49,36 oy oranıyla kıl payı kazanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.