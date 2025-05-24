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Trump, Askeri Akademide Sınır Güvenliğini Vurguladı

Trump, West Point'teki konuşmasında ordunun amacını sınır koruma olarak tanımladı ve göçlerdeki düşüşü duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 22:03
Trump, Askeri Akademide Sınır Güvenliğini Vurguladı

Trump, Askeri Akademide Sınır Güvenliğini Vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun temel amacının ülke sınırlarını işgallerden korumak olduğunu belirtti. Trump, bu temel ilkeyi yeniden tesis ettiklerini ve sınırdaki düzensiz göçmen girişinin yüzde 99,9 azaldığını ifade etti.

West Point Mezuniyetinde Önemli Açıklamalar

Trump, New York'taki ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Amerika'nın altın çağının ilk West Point mezunlarısınız" diyerek, yeni mezun askerlere hitap etti.

Güçlü bir ordu inşa ettiklerini savunan Trump, "Ayrıca, ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini yeniden tesis ediyoruz" dedi.

Düzensiz Göçmen Girişine Dikkat Çekti

Son dört yıl boyunca ABD'nin düzensiz göçmenlerin "işgali altında" olduğunu belirten Trump, "İlk günden itibaren askerimizi güney sınırına konuşlandırdım ve o günden beri sınır geçişlerini azalttık. Eskiden bir günde yüz binlerce insanın girdiği sınırda son bir buçuk haftada geçişler yüzde 99,999 azaldı" ifadelerini kullandı.

Önceki yönetimi eleştiren Trump, bu dönemde gereken incelemeler yapılmadan ABD'ye girmesi gereken insanlara ve "suçlulara" izin verildiğini söyledi. Mahkemelerin, yönetiminin bu konuda çalışmalarına izin vermesini umduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından, Trump geleneksel olarak mezunlarla el sıkışmadan tören alanından ayrıldı. Yerel medya, Trump'ın katılımı nedeniyle bir grup göstericinin "Faşizmi yenin", "Tiranlığı yenin" yazılı pankartlarla akademi binası önünde protesto düzenlediğini bildirdi.

Trump, West Point'te en son 2020'de konuşma yapmıştı.

ABD’nin New York kentindeki Askeri Akademi West Point’te mezuniyet töreni düzenlendi. En son...

ABD’nin New York kentindeki Askeri Akademi West Point’te mezuniyet töreni düzenlendi. En son 2020’de West Point’te konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, törende yaptığı konuşmada, ABD ordusunun asıl amacının ülke sınırlarını işgallerden korumak olduğunu ve bu temel ilkeyi yeniden tesis ettiklerini belirtti. Trump ayrıca sınırdaki düzensiz göçmen girişlerinde yüzde 99,9 oranında azalma olduğunu söyledi.

ABD’nin New York kentindeki Askeri Akademi West Point’te mezuniyet töreni düzenlendi. En son...

ABD’nin New York kentindeki Askeri Akademi West Point’te mezuniyet töreni düzenlendi. En son 2020’de West Point’te konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, törende yaptığı konuşmada, ABD ordusunun asıl amacının ülke sınırlarını işgallerden korumak olduğunu ve bu temel ilkeyi yeniden tesis ettiklerini belirtti. Trump ayrıca sınırdaki düzensiz göçmen girişlerinde yüzde 99,9 oranında azalma olduğunu söyledi.

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