Trump, Atina ve Meksika Büyükelçileri ile FTC Başkanını Açıkladı

Trump, Büyükelçi Adaylarını Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, önemli büyükelçilik atamalarını açıkladı. Oğlu Donald Trump Jr.'ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine, Ron Johnson ise ABD'nin Meksika Büyükelçiliğine aday gösterildi. Ayrıca Andrew Ferguson, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) başkanlığı için aday olarak belirlendi.

Kimberly Guilfoyle Atina'ya Aday

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Guilfoyle'ı Yunanistan ile güçlü ikili ilişkiler geliştirmek ve Amerikan çıkarlarını ilerletmek için mükemmel bir aday olarak tanımladı. Trump, "Kimberly uzun yıllardır yakın bir dost ve müttefik" ifadelerini kullandı.

Guilfoyle, Trump’ın 2020'deki seçim kampanyası sırasında bağış toplama faaliyetlerini yöneterek Cumhuriyetçi Parti içinde etkisini artırmıştı. Eski bir savcı olan Guilfoyle, uzun yıllar sunuculuk da yapmıştır.

Ron Johnson Meksika Büyükelçisi Adayı

Trump ayrıca, Ron Johnson’ın Meksika Büyükelçiliğine adaylığını duyurdu. Eski ABD ordusu gazisi olan Johnson, aynı zamanda Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için de çalışmıştır. ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato onayına tabi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Andrew Ferguson FTC Başkanlığına Aday Gösterildi

Son olarak, Trump, FTC’nin mevcut beş komisyon üyesinden biri olan Andrew Ferguson'u komisyon başkanlığı için aday gösterdi. Trump, Ferguson'un büyük teknoloji şirketlerinin sansürüne karşı durma ve ifade özgürlüğünü koruma konusundaki çabalarını vurgulayarak, "En ABD yanlısı ve yenilikçi FTC Başkanı olacak" değerlendirmesinde bulundu.