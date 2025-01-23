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Trump, Avrupa Birliği Büyükelçisi Adayını Açıkladı: Andrew Puzder

Donald Trump, Avrupa Birliği Büyükelçiliği için Andrew Puzder'ı aday gösterdi. Puzder, başarılı bir iş insanı ve yazar olarak tanınıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:25
Trump, Avrupa Birliği Büyükelçisi Adayını Açıkladı: Andrew Puzder

Trump, Avrupa Birliği Büyükelçisi Adayını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliğine eski restoran zincirleri üst yöneticisi Andrew Puzder'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Puzder'ın Adaylığı ve Özellikleri

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Andrew Puzder'ı ABD'nin AB Büyükelçisi adayı olarak sundu. Puzder'ı, "başarılı bir avukat, iş insanı, ekonomi yorumcusu ve yazar" olarak nitelendiren Trump, onun bu önemli bölgede ülke çıkarlarını en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

CKE Restaurants ve Geçmişi

Trump, Puzder'ın 17 yıl boyunca CKE Restaurants adlı hazır yemek restoran zincirlerinin üst yöneticiliğini yaptığını ve şirketleri finansal zorluklardan kurtararak güvence altına aldığını vurguladı.

Puzder'ın Geçmiş Adaylığı

2016 yılında Trump, Andrew Puzder'ı Çalışma Bakanlığına aday göstermişti. Ancak iş ve özel hayatına yönelik gelen eleştiriler nedeniyle Puzder, bu adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı. Yerine Alexander Acosta aday gösterilmişti.

Eleştiriler ve Muhalefet

Puzder'a yönelik yapılan muhalefet, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve "yasal olmayan işçi çalıştırması" iddialarının yanı sıra eski eşine yönelik şiddet iddiaları ile etkin olmuştur.

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